17-jarige die dj neerstak na vijf weken weer thuis 28 september 2019

00u00 0

De 17-jarige S.D. uit Boutersem is opnieuw op vrije voeten, nadat hij vorige maand een dj in de hals heeft gestoken met een kapot bierglas op een kermisfuif in het Vlaams-Brabantse Lubbeek. De tiener mocht woensdag de jeugdinstelling in Kortenberg verlaten. Daar verbleef hij net geen vijf weken.

