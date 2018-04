17.523 jongeren boeken tafeltje bij topchef 07 april 2018

17.523 jongeren hebben in maart een tafeltje geboekt bij een van de 53 Jong Keukengeweld-chefs. Dat is een campagne waarbij jongeren van 18 tot 30 jaar relatief goedkoop in een goed restaurant kunnen eten. Een driegangenmenu kost 49 euro. Volgens Toerisme Vlaanderen zijn de cijfers een record. "Met de boekingen van oktober 2017 erbij komen we op een algemeen totaal van 36.973 boekingen. Dat zijn er bijna 10.000 of 37 procent meer dan tijdens de periode 2016-2017. De actie krijgt in het najaar zeker een vervolg.