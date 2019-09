Exclusief voor abonnees 17.500 Limburgers krijgen vaccinatie tegen mazelen 30 september 2019

17.500 inwoners van de Limburgse gemeenten Bilzen, Riemst, Hoeselt, Tongeren, Voeren en Herstappe krijgen op 7 en 14 december de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen mazelen. "Wie geboren is tussen 1970 en 1985 is niet of onvoldoende gevaccineerd en velen maakten de ziekte als kind niet door. Hierdoor lopen zij het risico om de ziekte alsnog te krijgen", klinkt het bij initiatiefnemer Eerstelijnszone Zuidoost-Limburg (ELZ-ZOLim). Deze 'kinderziekte', die zeer besmettelijk is en ernstige gevolgen kan hebben, is in heel Europa in opmars.

