17.000 jobs weg bij gemeenten Dieter Dujardin en Tommy Thijs

25 januari 2018

05u00 0 De Krant De besparingen bij de lokale besturen laten zich voelen in de werkgelegenheid. Er staan vandaag 17.000 ambtenaren minder op de loonlijst van de steden en gemeenten dan in 2011.

De oplopende pensioenfactuur van statutaire ambtenaren en besparingen bij de hogere overheden stelden de lokale besturen de voorbije jaren voor een harde keuze: de lasten verhogen óf snijden in de eigen werking. Voor het eerst zijn voor alle 589 Belgische gemeenten cijfers bekend over wat dat betekende voor het ambtenarenbestand. Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) stelde die ter beschikking van Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Het totale aantal lokale ambtenaren blijkt tussen 2011 en 2017 gedaald van 156.582 naar 139.687. Dat zijn er bijna 17.000 minder (-11%). Het is niet noodzakelijk zo dat al die jobs niet meer bestaan. Functies kunnen ook verschoven zijn naar zorgbedrijven of hulpverleningszones, waardoor ze op een andere payroll staan.

De daling is het grootst in Vlaanderen: -15%. De Waalse gemeenten noteren een daling met 2%, in Brussel neemt het aantal ambtenaren met 8% toe. Globaal daalt het aantal statutairen in 313 gemeenten, terwijl het in de 276 andere toeneemt.

Interessante vaststelling: qua tewerkstelling blijkt het in Vlaanderen geen significant verschil te maken of een stad links, rechts of 'centrum' bestuurd wordt. Procentueel snoeiden pakweg Roeselare (-26%), Kortrijk (-25%), Gent (-18%) en Brugge (-18%) forser in hun apparaat dan het Antwerpen van Bart De Wever (-11%), al realiseerde die wel de grootste daling in het aantal statutairen. Ook het cliché dat in Wallonië elke ambtenaar benoemd is voor het leven, blijkt niet te kloppen. In de Waalse gemeenten is 24% statutair, in de Vlaamse 36%.

