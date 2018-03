17.000 fans verwacht op 'Night of the Giants' 23 maart 2018

Basketbal

Meer dan 17.000 fans maken vanavond hun opwachting in het Antwerpse Sportpaleis voor de negende editie van de 'Night of the Giants' waarin de thuisclub Antwerp Giants Brussels treft. Het blijft een straffe stoot van de Arena-ploeg, dat daarmee een nieuw Belgisch toeschouwersrecord vestigt. "Voor het Belgisch basketbal blijft het propaganda en voor de club blijft het een gigantisch uithangbord, maar voor mijn team blijft het gewoon een thuismatch die we moeten winnen", weet coach Roel Moors. "Maar het verleden toont aan dat een vol Sportpaleis meer een stressfactor is voor de thuisploeg dan voor de bezoekende ploeg (Giants verloor vorig seizoen verrassend van Bergen met 80-85, red.). Als coach geef je dan maar één boodschap mee: speel je eigen spel, doe niets anders. Afwachten of de spelers dat oppikken." (RBE)

