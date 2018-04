16 03 april 2018

Wout van Aert staat voor de ultieme uitdaging: het podium halen bij zijn debuut in Parijs-Roubaix. Lukt dat, dan wordt hij de eerste renner in 16 jaar die dat doet. In 2002 werd Tom Boonen derde in zijn eerste Helleklassieker achter Johan Museeuw en Steffen Wesemann. (GLA)