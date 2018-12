169 km/u waar 70 mag Vijf wegpiraten vlammen politie voorbij 05 december 2018

00u00 0

De lokale politie in Diksmuide wreef zich gisteravond de ogen uit toen ze een verborgen snelheidscontrole uitvoerde. In een straat waar 70 km/u gereden mag worden, vlamden in minder dan een uur tijd vijf wegpiraten voorbij met 121, 123, 125, 132 én 169 km/u. Alle vijf werden ze door de politie onderschept en mochten ze hun rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Later zullen ze het nog mogen uitleggen bij de politierechter. (JHM)