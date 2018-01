169 km file per dag in recordjaar 2017 00u00 0

De files op Vlaamse snelwegen waren in 2017 langer dan de vorige jaren, blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. De gemiddelde lengte steeg op werk- en schooldagen naar 169 km - 11 km meer dan in 2016. Het is meteen de langste gemiddelde filelengte sinds de gegevens worden bijgehouden. Het vorige record werd in 2013 gemeten: gemiddeld 165 km . Dat 2017 een zwaar filejaar was, blijkt ook uit de hogere filezwaarte - de files waren niet alleen langer, maar verdwenen ook minder snel.