168 kg waterpijptabak in beslag genomen 26 februari 2019

00u00 0

De Antwerpse lokale politie heeft een controleactie gehouden in drie shishabars op de Turnhoutsebaan in Antwerpen. De dienst Douane & Accijnzen werkte mee aan de actie en nam 168,73 kilo niet-conforme waterpijptabak in beslag. De zaken bleken samen ook nog 18.904 euro aan achterstallige accijnzen te hebben openstaan en 5.917 euro aan achterstallige btw. Ook de dienst Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Volksgezondheid en de dienst Brandtoezicht van de stad namen deel aan de controles. Er werden veertien vaststellingen gedaan van personen die rookten buiten de rookkamer, drie keer moest een boete worden uitgeschreven omdat de signalisatie van die rookkamer niet correct was en één rookkamer voldeed niet aan de normen. Twee uitbaters boden ook diensten zoals een televisie of digitaal kaartspel aan in de rookkamer, tegen de wetgeving in. De politie trof bij de actie vier personen aan die geen geldige verblijfsvergunning konden voorleggen. Eén persoon werd betrapt toen hij illegaal aan het werk was.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN