163 arrestaties bij rellen in Parijs 23 september 2019

Nervositeit alom in Parijs. Zaterdag trokken er twee betogingen tegelijk door de stad. Zowel die van de gele hesjes als die van de klimaatbetoging verliep erg woelig. De politie heeft 163 mensen opgepakt, 99 van hen werden voorgeleid. Vooral veel 'gilets jaunes' werden in de boeien geslagen, met name toen ze de beroemde boulevard Champs-Elysées wilden bereiken - verboden gebied voor betogers. Meermaals zette de politie traangas in. De klimaatbetoging, die vertrok aan de Jardin du Luxembourg, werd geïnfiltreerd door radicaal-linkse activisten van de 'black bloc'-beweging. Die staken vuilnisbakken in brand en drongen winkels binnen.