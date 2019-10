Exclusief voor abonnees 162 km/u in zone 90 21 oktober 2019

De Leuvense politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een hardrijder geflitst die met 162 kilometer per uur reed op de Meerdalboslaan. De toegelaten snelheid daar is 90 kilometer per uur. In totaal reden daar tijdens de controle zeven bestuurders te snel. Op de Aarschotsesteenweg liep het aantal op tot 21. (KAR)