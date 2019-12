Exclusief voor abonnees 16. Wout van Aert: Het sprookje gaat weer verder Plaats 16: Wout van Aert Redactie

27 december 2019

00u00 0

Goed in de klassiekers, uitstekend in de Dauphiné, helemaal top in de Tour. 2019 was het jaar waarin Wout van Aert (25) bewees een héél grote te zijn: na drie wereldtitels in het veld brak hij nu ook helemaal door als wegwielrenner. Mooi, mooi, mooi. Maar dan reed hij keihard tegen een dranghek - de spier in zijn rechterbovenbeen werd afgerukt, plots was het sprookje voorbij. Driewerf jammer. Van Aert werkte de voorbije maanden keihard aan zijn comeback. Hij trainde zich het pleuris, won tussendoor een rechtszaak tegen zijn ex-werkgever Nick Nuyens - waardoor hij aan een schadeclaim van 1 miljoen euro ontsnapt - en wordt vlak voor het einde van het jaar nog beloond voor zijn vlijt en inzet. Want vandaag mag hij zich opnieuw wielrenner noemen. De Kempenaar rijdt deze middag in Loenhout zijn allereerste wedstrijd sinds die vervloekte 19de juli. Voor hem het mooiste kerstgeschenk denkbaar. (BA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis