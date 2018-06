16% van de werkgevers toont België-Panama op groot scherm 15 juni 2018

Maandag, klokslag 17 uur, start ons nationale elftal aan het WK. Lastig uur voor de Belgische werknemer. Vroeger uitklokken, snel naar huis of met de collega's op het werk naar de match tegen Panama kijken? In 16 procent van de bedrijven kiezen ze voor de laatste optie en wordt de match op een groot scherm getoond. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandigenorganisatie NSZ. "Zo'n match leent zich uitstekend als teambuildingmoment", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. In 37 procent van de bedrijven waar er nog gewerkt wordt rond 17 uur, mogen de werknemers vroeger stoppen en hoeven ze die arbeidstijd niet goed te maken. Een kwart van de ondernemingen hanteert dezelfde flexibiliteit, maar vraagt wél om die arbeidstijd op een ander moment goed te maken. Slechts in 18 procent van de ondernemingen wordt er geen rekening gehouden met het voetbal.

