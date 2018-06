16 ton afval: Mount Everest is weer (even) proper 04 juni 2018

De Mount Everest is weer proper, voor eventjes toch. Een team van dertig bergbeklimmers is twee maanden bezig geweest met een opruimactie op de hoogste berg ter wereld. Dat leverde 16.500 kilo afval op. 2,2 ton daarvan bestaat uit menselijke uitwerpselen. De honderden klimmers die de mythische berg elk jaar willen bedwingen, laten ook heel wat van hun uitrusting onderweg achter, zoals zuurstoftanks en tenten. Om het probleem wat in te dijken, krijgen alle klimmers tegenwoordig twee vuilniszakken mee. Daar moeten ze tijdens hun terugweg minstens 8 kilo vuilnis in proppen. Komen ze met minder beneden, dan staat hen een boete te wachten.