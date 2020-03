Exclusief voor abonnees 16 miljard nodig volgens Voka 1 miljard vrijgemaakt door overheid 19 maart 2020

Door de coronacrisis stevent de Belgische economie af op een krater van liefst 16 miljard euro, zo voorspelt Voka. "Dat is in de veronderstelling dat er na april beterschap komt", zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij het Vlaams netwerk van ondernemingen. Maar waar heel wat westerse landen tientallen of zelfs honderden miljarden uit hun hoge hoed toveren om de economie te stutten, is de Belgische overheid tot nu toe met amper 1 miljard over de brug gekomen. "Véél te weinig. Daar moet de volgende dagen nog veel bijkomen", zegt Van Craeynest. Macro-econoom Gert Peersman (UGent) zegt dat de consument zeker genoeg geld moet hebben om uit te geven zodra de crisis gepasseerd is, zodat de economie meteen weer kan aantrekken. "Door iedereen een cheque van 1.000 euro te geven, zoals ze in de VS overwegen? Kan perfect."

