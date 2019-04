Exclusief voor abonnees 16-jarige Ugo De Wilde wint eerste koers in Renault Eurocup 15 april 2019

Ugo De Wilde... Onthoud de naam. De amper 16-jarige Brusselaar won in Monza de eerste race van de Formula Renault Eurocup, de vervanger van de FIA Formula 3. De Wilde is meteen de jongste winnaar ooit in de serie, een serie waar Stoffel Vandoorne in 2012 nog de titel pakte.

