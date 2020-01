Exclusief voor abonnees 16-jarige Oyen matchwinnaar 11 januari 2020

00u00 0

De landskampioen werkte zijn eerste oefenmatch van de dag af in Benidorm onder een stralend zonnetje. Hagi en nieuwkomer Daehle maakten een sterke indruk tegen FC Köln. Genk kwam eerst nog op achterstand, maar een knal van Bongonda zorgde voor een verdiend gelijkspel. De tweede wedstrijd drie uur later in La Nucia was helemaal uitgeregend. Ook nu kwamen de Limburgers op achterstand, tot de 16-jarige Luca Oyen er zich mee ging moeien. In de slotfase zorgde de zoon van Davy eerst zelf voor de gelijkmaker. Drie minuten later schotelde hij Odey de winnende treffer voor. (KDZ)