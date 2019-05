Exclusief voor abonnees 16-jarige De Wilde jongste racer ooit in Monaco 24 mei 2019

Leeftijdsrecord in de straten van Monaco. Onze jonge landgenoot Ugo De Wilde was gisteren pas 16 jaar, 6 maand en 3 dagen oud toen hij in de Eurocup F Renault (derde niveau onder F1 en F2) aan de vrije training begon. De jongste ooit in de straten van Monaco, dus. De Brusselaar, die eerder in Monza de eerste race van het seizoen won, klokte de 13de tijd. Vandaag wordt de kwalificatie gereden, zaterdag en zondag beide races. (JB)

