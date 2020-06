Exclusief voor abonnees 16-jarig supertalent van Anderlecht op weg naar City 17 juni 2020

'In youth we trust'. Maar Anderlecht is wel één van zijn grootste jeugdtalenten kwijt. De 16-jarige Roméo Lavia heeft beslist om geen nieuw contract te tekenen in het Lotto Park. De Premier League wenkt. Het ziet ernaar uit dat Manchester City de felle strijd om de hand van de verdedigende middenvelder gaat winnen. Liverpool toonde interesse en hij werd ook door de jeugdscouts van Manchester United aangeprezen, maar het is uiteindelijk de ex-club van Vincent Kompany die aan het langste eind lijkt te trekken. Een klap voor Anderlecht, want Lavia moest één van de speerpunten worden in het plan 'RSCA 20-25' van Kompany en Wouter Vandenhaute. Alle partijen zaten een paar keer rond de tafel en Anderlecht schotelde de Belgische jeugdinternational een langdurig contract voor, maar de lokroep van het buitenland bleek te groot. (KDZ/KTH)

