16 Japanners op loonlijst 16 november 2019

STVV krijgt alsmaar meer een Japanse ziel. Dat vertaalt zich ook in het personeelsbestand. Dan hebben we het niet alleen over CEO Tateishi en sportief directeur Pinto of de spelers Suzuki, Ito en Schmidt. Zo is ook het financiële reilen en zeilen in handen van Akihisa Iizuka. Yukare Seki is aangesteld als global business director. Maar het deint nog verder uit. Ook in de medische staf zitten met Kuribayashi en Kuwabara twee Japanse kinesisten. De videoanalist van de club luistert naar de naam Yasuaki Osato en bij de beloften is ene Takahisa Shiraishi de T2. In totaal heeft STVV 16 Japanners fulltime op de payroll staan. Daarnaast komen er nog geregeld medewerkers van DMM overgevlogen voor tijdelijke opdrachten. (SJH)

