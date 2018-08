16 doden bij zwaar busongeval in Bulgarije 27 augustus 2018

Bij een busongeluk in Bulgarije zijn zaterdag zestien mensen om het leven gekomen. Vijftien gewonden, onder wie de chauffeur, werden naar het ziekenhuis gebracht. De bus, die op weg was naar een klooster in de buurt van Sofia, raakte nabij Swoge, een stadje ongeveer veertig kilometer ten noorden van de hoofdstad, van de rijbaan af. Hij zou twintig meter naar beneden zijn gestort, zegt de politie. Volgens de binnenlandminister reed de bus in op drie auto's, ging hij drie keer over de kop en stortte hij vervolgens de diepte in.