16,5% meer donaties We zijn niet meer bang voor plasmaprik 07 maart 2019

00u00 0

Het Rode Kruis heeft vorig jaar 16,5% meer plasmadonaties ontvangen dan in 2017. Goed nieuws, want er is steeds meer vraag naar plasma, onder meer voor de aanmaak van medicijnen. Vorig jaar lanceerde het Rode Kruis nog een campagne voor meer donoren. Plasma doneren kan enkel in vaste centra, omdat er een speciaal afnametoestel nodig is. "Het plasma wordt van het bloed gescheiden. Anders dan bij een bloeddonatie krijg je immers je bloedcellen terug." Als ook bloed en bloedplaatjes meegeteld worden, waren er 10.000 donaties meer dan in 2017.