16,4 miljoen euro winst voor Resilux 06 maart 2020

Resilux, dat voorvormen voor petflessen maakt, zag zijn omzet vorig jaar met 4,0% stijgen tot 413,8 miljoen euro. De toename van het aantal verkochte voorvormen compenseerde ruimschoots de daling van de gemiddelde prijzen.

Dat belette niet dat de nettowinst van het bedrijf uit Wetteren met 11,3% daalde tot 16,4 miljoen euro. Die terugval was het gevolg van de sluitingskosten van een oude reclyclagefabriek in Weinfelden en de opening van een nieuwe in Bilten. Daarnaast startte het bedrijf een nieuwe preformfabriek in Roemenië op.

De aandeelhouders krijgen een dividend van 3 euro.

