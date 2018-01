15de zege voor Cant 29 januari 2018

00u00 0

Vorige week in Nommay werd ze nog twaalfde. Maar gisteren in Hoogerheide reed Sanne Cant naar haar vijftiende overwinning van het seizoen. Cant zei ziek te zijn geweest deze week. "Het tempo van Lechner kon ik toch nog gemakkelijk volgen en vanaf halfweg cross voelde ik me echt in goede doen. Ik had dit niet verwacht. Dus ik ben natuurlijk heel blij met deze zege. Dit geeft vertrouwen voor het WK, want ik zou die trui liever niet afstaan."