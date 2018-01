157 29 januari 2018

Recordavond voor Edinson Cavani zaterdag in het Parc des Princes. De Uruguayaan scoorde zijn 157ste goal voor PSG en gaat daarmee voorbij Zlatan Ibrahimovic die er 156 maakte in zijn tijd bij de Parijzenaars. Cavani speelt al sinds 2013 voor PSG en had 229 wedstrijden nodig om 157 goals te maken. Het werd overigens helemaal een heuglijke avond voor PSG. Neymar keerde terug uit blessure en scoorde meteen twee goals. PSG won met 4-0 tegen Montpellier. Meunier speelde de hele wedstrijd en gaf de assist voor de 3-0 van Di Maria. (KDZ)