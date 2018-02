157 nieuwe emoji's op komst 09 februari 2018

Goed nieuws voor wie zich graag uitleeft met emoji's: in WhatsApp en Messenger kan je binnenkort - waarschijnlijk vanaf augustus of september - kiezen uit 157 nieuwe icoontjes. Onder de nieuwelingen zitten onder meer een cupcake, een kreeft, een piratenvlag, een mug, een nijlpaard, een verhit en een bevroren gezichtje, een witte laboratoriumjas, een zeepje, een reageerbuis en een gezichtje met een feesthoed. Andere nieuwigheid: gezichtjes kunnen verschillende haarstijlen hebben, gaande van rood en grijs haar over krullen tot kaal. Superhelden en slechteriken kunnen straks ook vrouwelijk worden. En je zal voortaan niet alleen de huidskleur van gezichtjes, maar ook die van benen en voeten kunnen veranderen. De nieuwe lijst werd bekendgemaakt door het Unicode Consortium, het samenwerkingsverband van grote techbedrijven dat de icoontjes beheert. In totaal zijn er nu bijna 3.000 emoji's. (AG)

