157 mensen vast tussen deur van bus of tram

Alleen al in Brussel kwamen vorig jaar 157 mensen vast te zitten tussen de deuren van metro's, trams of bussen. De MIVB wil met een nieuwe sensibiliseringscampagne haar reizigers bewust maken dat het belangrijk is om de deuren niet te blokkeren. Snel opstappen terwijl de deuren dichtgaan is gevaarlijk, want ze slaan met veel kracht dicht. Bovendien kan het tot een sneeuwbaleffect van vertragingen leiden. De nieuwe campagne moet de reizigers eraan herinneren dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben en de veiligheidsvoorschriften moeten respecteren. Op de deuren van de metro's, trams en bussen zullen daarom beelden te zien zijn van sumoworstelaars of rugbyspelers met het opschrift: "Daar kom je beter niet tussen." (SRB)

