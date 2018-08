157.018 Vlamingen kunnen op vakantie dankzij overheid 06 augustus 2018

Het Steunpunt Vakantieparticipatie, dat sinds 2011 Vlamingen bijstaat die anders niet op reis kunnen door armoede, een zorgnood of een beperking, helpt méér mensen dan ooit. Dat zegt Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen), die de cijfers opvroeg bij minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). "Vorig jaar werden 157.018 Vlamingen bereikt, een hoogtepunt. Vijf jaar geleden waren er dat nog maar 111.341." Het Steunpunt is broodnodig, want in totaal kunnen 1,24 miljoen Vlamingen - of één op de vijf - niet op reis. Verder blijkt dat ook steeds meer mensen in armoede een tienrittenkaart van De Lijn aanvragen bij het Steunpunt. In 2011 ging het om 4.127 aanvragen, vorig jaar om 7.171.