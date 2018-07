156 doden door overstromingen in Japan 11 juli 2018

00u00 0

Er zijn al zeker 156 doden gevallen door het noodweer in Japan. De ongeziene regenval van donderdag tot en met zondag leidde tot hevige overstromingen en modderstromen. Vooral het westen van het land is zwaar getroffen. Veel inwoners kwamen vast te zitten, ook al waren er niet-dwingende bevelen en adviezen aan miljoenen inwoners om het gebied te verlaten. Er zijn 75.000 reddingswerkers, politieagenten en militairen aan de slag om de getroffen inwoners te hulp te snellen. De regen is intussen gestopt en de zon schijnt opnieuw hevig, maar omdat de temperaturen oplopen tot 35 graden wordt het werk van de hulpdiensten bemoeilijkt. Volgens lokale waarnemers is de kans klein dat er nog overlevenden gevonden worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN