156 bh's ter ondersteuning van Rode Duivels 06 juli 2018

Soms moet je het niet te ver zoeken in het leven. In Ieper zijn aan drie kabels 156 bh's opgehangen in de nationale driekleur, "omdat we in ons dialect 'soutien' zeggen tegen bh en dat is Frans voor 'steun'", zegt cafébazin Caroline Cuvelier (49). Zij nam het initiatief voor de actie. Die begon aanvankelijk kleinschalig, met 12 bh's in zwart, geel en rood voor het venster van haar zaak, boven het opschrift 'on soutient la Belgique'. "We hebben dan een oproep gedaan om nog meer oude bh's. Heel wat mensen stonden één of meerdere exemplaren af. We kregen zelfs nieuwe bh's van een winkel in de buurt." Samen met vrienden en familie spoot Caroline vijftig spuitbussen verf leeg om de lingerie de juiste kleur te geven. Er valt zelfs een prijs te winnen: wie raadt welke bh van Caroline is, maakt kans op een fles champagne. (CMW)

HLN

