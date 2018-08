155 rijverboden per dag voor drank of drugs achter stuur ADB

04 augustus 2018

06u00 0 De Krant Elke dag deelt de politie in ons land liefst 155 tijdelijke rijverboden uit aan bestuurders die gedronken hebben of onder invloed zijn van drugs. De vastgestelde feiten worden ook steeds erger.

Wie tegen de lamp loopt bij een politiecontrole, moet z'n rijbewijs drie uur lang inleveren als hij net boven de wettelijke limiet van 0,5 promille zit. Vanaf 0,8 promille is dat zes uur, bij zware dronkenschap of drugsintoxicatie twaalf uur. In 2016 trokken agenten het rijbewijs van 56.671 bestuurders in. Dat zijn er 155 per dag. Drie op de vier chauffeurs waren hun documenten zes uur kwijt, één op de vijf drie uur en nog eens één op de vijf twaalf uur. Terwijl die laatste categorie in 2015 nog maar goed was voor 9.979 bestuurders, waren dat er een jaar later al 11.181 (+12%). "Een onrustwekkende tendens", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Veiligheidsinstituut Vias wijst er echter op dat het aantal drugscontroles flink toegenomen is, en dus ook het aantal positieve tests.

Enorme regionale verschillen

Verder vallen de enorme regionale verschillen op. Zo werden in Antwerpen 10.941 rijbewijzen ingetrokken, tegenover amper 1.612 in Waals-Brabant. In Vlaanderen bengelt Limburg onderaan, met 3.812 chauffeurs die hun rijbewijs moesten inleveren. Lahaye-Battheu pleit voor een uniformer handhavingsbeleid, maar vindt geen gehoor bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die verdedigt de vrijheid van de politiezones en parketten. "Die lokale aanpak hoort nu eenmaal bij ons systeem. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld een discotheek. Daar moet je lokaal op kunnen inspelen."