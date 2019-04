Exclusief voor abonnees 151 pechstrookrijders betrapt in één uur tijd 13 april 2019

00u00 0

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft de strijd aangebonden met pechstrookrijders op de E17. Bij een controle gistermiddag in Sint-Niklaas kon de wegpolitie 151 overtreders betrappen in één uur tijd. Ze krijgen allemaal een boete van minstens 58 euro. Door asfalteringswerken tussen Sint-Niklaas en Waasmunster staan er vaak lange files op de E17. Veel ongeduldige chauffeurs steken die via de pechstrook voorbij tot aan de dichtstbijzijnde afrit. De politie benadrukt dat dit niet alleen asociaal is, maar ook erg gevaarlijk. Er kan altijd een voertuig in panne staan en de pechstrookrijders bemoeilijken de doorgang van prioritaire voertuigen. De werken moeten normaal zondag klaar zijn. (PKM)