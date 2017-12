150 skiërs urenlang vast in lift 00u00 0

Ongeveer 150 skiërs zaten zondag een paar uur vast in skiliften bij het station Chamrousse in het zuidoosten van Frankrijk. Uiteindelijk werden ze allemaal geëvacueerd tijdens een grote reddingsoperatie. "Om 15 uur viel de lift uit. Tweeënhalf uur later waren alle inzittenden in veiligheid", aldus de directeur van het plaatselijke toeristisch kantoor. "Niemand is gewond geraakt. Wat de panne veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. Hulpverleners zijn per helikopter afgedaald naar de cabines en hebben via touwen de wintersporters geholpen om af te dalen naar de begane grond. Alles is vlot verlopen dankzij de goede weersomstandigheden." (KSN)