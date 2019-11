Exclusief voor abonnees 150 scholieren Sancta Maria dansen erop los 30 november 2019

Het Sancta Maria instituut in Ruiselede is een trotse Rode Neuzen-school. Maandag kwam Q-music er al live radio maken om de school te bedanken voor hun bijdrage aan Rode Neuzen Dag en gisteren organiseerde de school een slotshow met muziek en dans. Bijzondere aandacht ging tijdens de show naar de leerlingen van 4 Economie, die onder begeleiding van economieleerkracht Veerle Vangaever en leerlingenbegeleidster Lieve Van de Rostyne voor Rode Neuzen Dag 779,57 euro inzamelden voor het Peer Support project van de school. De leerlingen verkochten cuberdons en hotdogs, organiseerden een filmavond, verkochten rodeneuzengadgets, pakten uit met een cupcakeworkshop en tijdens de speeltijden kon je plaatjes aanvragen bij dj Jasper Maenhout. Het meest aangevraagde nummer, Pick a Bale of Cotton, werd vrijdag als afsluiter nog eens gedraaid op school. 150 leerlingen dansten duchtig mee.

