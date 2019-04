Exclusief voor abonnees 150 miljoen Cijfer van de week 06 april 2019

Colruyt bant alle plastic zakjes voor eenmalig gebruik, groenten en fruit moeten straks in een herbruikbaar tasje. Winst voor het milieu: 150 miljoen stuks plastic per jaar. Het wordt even nadenken voor je naar de winkel vertrekt. Even wennen, zelfs. Maar dat waren rookvrije cafés tenslotte ook.