150 journalisten zien 18 Duivels trainen 09 juli 2018

Noem een lukraak land en de kans is groot dat het gisteren een reporter in Dedovsk zitten had. De internationale media-aandacht voor de Rode Duivels was immers enorm. Naar schatting 150 journalisten - van Nederlanders over Argentijnen tot Chinezen - verzamelden zich langs de zijlijn. Daar zagen ze hoe achttien Duivels buitenkwamen om te trainen. Onder hen ook Alderweireld en Vertonghen, die het rustig aan deden, maar geen Kompany, Meunier, Eden Hazard, Romelu Lukaku en Carrasco. Die laatste vijf volgden een individueel programma. (PJC)

