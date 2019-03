Exclusief voor abonnees 150 jeugdkampen moeten verhuizen door varkenspest 27 maart 2019

Ongeveer 150 jeugdbewegingen moeten deze zomer op zoek naar een andere kampplaats. Dat komt door de varkenspest in de provincie Luxemburg. In januari was er nog sprake van 75 groepen. Maar de zone waar niet gekampeerd mag worden, is nu uitgebreid en omvat de driehoek Florenville-Neufchâteau-Aarlen. Volgende week komt in samenwerking met de Waalse jeugdbewegingen een platform online waar elke getroffen groep zich kan registreren. Verwacht wordt dat alle jeugdbewegingen nog op tijd een andere locatie zullen vinden en geen kampen moeten worden geannuleerd. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) belooft hulp en heeft een plan klaar. (MAC)