Exclusief voor abonnees 150 euro per nacht 13 juli 2019

00u00 0

Het is niet goedkoop, zo'n overnachting tussen de beren en wolven. Reken op 150 euro per persoon per nacht, voor wie met zeven bezoekers een lodge huurt. Daarvoor krijg je twee dagen toegang tot het park, een driegangenmenu 's avonds, een ontbijt 's ochtends én je mag na sluitingstijd - de hele nacht, als je wil - rondwandelen in The Last Frontier. "Zo'n overnachting is een 'experience', een ervaring. Dat is waar het in het toerisme tegenwoordig ook over gaat", zegt CEO Cloquet.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis