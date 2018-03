150 euro boete na fataal ongeval met fietsster 28 maart 2018

Een 67-jarige vrouw uit Roeselare die een ongeval veroorzaakte dat het leven kostte aan een 70-jarige fietsster, heeft van de politierechter een boete van 150 euro gekregen. Ginette Vandale werd in november 2016 aangereden op een kruispunt en bezweek 19 dagen later aan haar verwondingen. De automobiliste die haar aanreed, was naar eigen zeggen verblind door de zon. Een verzachtende omstandigheid, vond de politierechter. Hij stipte ook aan dat de vrouw een blanco strafblad heeft en dat de voorrangsregeling op het kruispunt alleen is aangegeven met haaientanden, niet met verkeersborden. Slachtoffer en aanrijdster kenden elkaar van vroeger. (VHS)