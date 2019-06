150 agenten verplicht naar Dossinkazerne na racismeklacht Bjorn Maeckelbergh

29 juni 2019

00u00 0 De Krant De top van de federale politie stuurt 150 agenten verplicht naar de Dossinkazerne in Mechelen. Aanleiding is een racismeklacht van een politieman tegen zijn collega's. Eerder legde een onderzoeksrechter Dries Van Langenhove zo'n bezoek aan het Holocaustmuseum op als voorwaarde.

Alles begint met een incident bij verkeerspost Reyers van de federale wegpolitie. Een agent dient daar een klacht in tegen zijn diensthoofd en collega's wegens racisme. Hij beweert dat hij gepest wordt omdat hij van allochtone afkomst is. Zo zou hij onder meer een veel ouder kastje toegewezen gekregen hebben dan zijn autochtone collega's. Hoewel de klacht geseponeerd wordt vanwege een gebrek aan bewijzen, vraagt de top van de federale politie aan Dimitri Chaussier - directeur van de wegpolitie Brabant, waaronder de verkeerspost Reyers valt - om na te denken over een actieplan rond diversiteit. Zijn oplossing: alle 150 manschappen verplichten om naar de Dossinkazerne in Mechelen te gaan. Tijdens WO II werden van daaruit meer dan 25.000 Joden gedeporteerd.

Alleen heeft de onderzoeksrechter in Gent intussen dezelfde 'straf' opgelegd aan Dries Van Langenhove, oprichter van de extreemrechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden en onafhankelijk Kamerlid voor Vlaams Belang. Politiedirecteur Chaussier beslist daarop dat zijn agenten tóch niet naar het museum moeten. "Omdat we niet geassocieerd willen worden met extreemrechts", schrijft hij aan zijn troepen.



André Desenfants, één van de vier topmannen van de federale politie, heeft dat besluit nu echter 'overruled'. De 150 agenten moeten dus tóch naar de Dossinkazerne. "Omdat uit onderzoek gebleken is dat zo'n bezoek een langdurig effect heeft", zegt een politiewoordvoerster. In dit artikel van HLN+ lees je meer over de racismeklacht en de straf van de agenten.