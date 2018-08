15 transmigranten opgepakt bij politieactie op treinen 16 augustus 2018

00u00 0

Om mensensmokkel en illegale transmigratie in te perken zijn er extra politiecontroles op de treinen van en naar Brussel. Bij zo'n eerste actie zijn dinsdag vijftien mensen opgepakt, onder wie een gezochte crimineel. De 14 andere personen zullen binnenkort vernemen of ze naar een gesloten terugkeercentrum moeten. Sommige transmigranten nemen de trein richting snelwegparkings en/of West-Vlaanderen om van daaruit naar het Verenigd Koninkrijk te geraken. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat weten dat er vanaf nu meermaals per week zulke acties op treinen zullen gebeuren. De actie is een samenwerking tussen de federale en lokale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN