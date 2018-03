15 simpele vragen en Aalsterse 'hacker' weet wie u bent 30 maart 2018

Vijftien antwoorden op heel banale vragen, meer heeft de Aalsterse hacker Inti De Ceukelaire niet nodig je identiteit te achterhalen. De naam van zijn site 'oilsjtanalytica.org', waarop hij dat testje geplaatst heeft, verwijst naar Cambridge Analytica. Dat is de website die via Facebook data verzamelde over miljoenen kiezers in de VS. De vragen gaan over onschuldige dingen: 'Wat is uw lievelingskleur' of 'Hou je van katten of van honden?' Na een tiental vragen is de identificatie meestal gelukt. De Ceukelaire claimt iedereen te kunnen herkennen na maximaal 15 vragen. "Mensen geven soms met heel onschuldig lijkende quizjes of spelletjes op sociale media zomaar gegevens over zichzelf weg", zegt hij.

