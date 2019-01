15 procent meer testamenten opgesteld in 2018: ouders krijgen nu meer inspraak over erfenis van kind Celien Moors

05 januari 2019

05u00 0 De Krant Door de nieuwe en versoepelde erfenisregels lieten opvallend meer landgenoten hun testament opstellen of wijzigen in 2018. In totaal ging het om 63.094 nieuwe en aangepaste testamenten, bijna 15% meer dan in 2017. Ook jonge mensen in nieuw samengestelde gezinnen zettend e stap naar de notaris om hun nalatenschap te regelen.

De nieuwe erfenisregels, die van start gingen op 1 september 2018, geven mensen meer vrijheid om het vermogen na te laten aan wie men wil. In het verleden was het deel waarover je zelf kon beslissen afhankelijk van het aantal kinderen: één kind had recht op de helft van het vermogen, twee kinderen hadden elk recht op een derde, drie kinderen op een vierde.

Die taart wordt nu in twee gesneden: de helft van het vermogen wordt gelijkwaardig verdeeld onder de kinderen en met de andere helft - het zogenaamde 'beschikbare deel' - mag je doen wat je wil. "Veel mensen hebben gewacht op deze nieuwe regeling", verduidelijkt notaris Bart van Opstal. "Zo mocht je in een gezin met drie kinderen vroeger slechts beslissen over één vierde van je nalatenschap. Dat is nu de helft. Heb je dus met één van die kinderen, die nog steeds recht heeft op één zesde, geen contact meer, dan kan je er voor de andere twee kinderen nog steeds het maximum uithalen."

Niet alleen geven de aangepaste regels meer vrijheid om een nieuw testament op te stellen, ook vroegere testamenten kunnen naar het systeem aangepast worden. Al in het eerste halfjaar van 2018 was die trend zichtbaar. In juni noteerden de notarissen de opmaak van 30.217 testamenten, goed voor een stijging van 12% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. "Maar de echte stijging was er pas in de tweede helft van het jaar", vertelt de notaris. "En ook dit jaar verwachten we dat die stijging zich zal voortzetten."

Stiefkinderen

De nieuwe cijfers komen uit het Centraal Register van Testamenten, waarin alle testamenten in België (ook niet-notariële) opgenomen zijn. Vorig jaar kwamen er daar 63.094 testamenten - een record in de laatste tien jaar - bij, terwijl dat er in 2017 55.042 waren. Traditiegetrouw lieten vooral oudere mensen hun testament herbekijken. "Maar ook heel wat jonge mensen zetten de stap om een testament op te stellen. Vandaag zijn er heel wat nieuw samengestelde gezinnen, met kinderen uit verschillende relaties. Door de nieuwe wet kunnen er betere regelingen getroffen worden, zodat bijvoorbeeld ook stiefkinderen een gelijk deel krijgen."

Volgens Van Opstal laat je je testament wel nog het best opmaken bij een notaris. "Want een zelfgeschreven document bevat al snel fouten en geraakt makkelijk verloren. Je laat ze dus best door een notaris nalezen of bewaren. Dat kan meestal gratis of tegen een kleine vergoeding." Aan de kostprijs van een notarieel testament is niets veranderd: hij schommelt tussen 300 en 500 euro.