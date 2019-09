Exclusief voor abonnees 15 op 15 voor Inter, Lukaku ziet af 26 september 2019

Geen doelpunt voor Romelu Lukaku, wel een perfect rapport voor Inter in de Serie A: 15 op 15. Doelman Samir Handanovic pakte voor rust punten voor de Nerazzurri. Lukaku haalde een keer hard uit, maar had als enige spits niet de makkelijkste avond tegen Lazio. Afzien. De rug voelt nog altijd niet 100 procent aan, verklapte Conte. Hij kreeg wel een applausvervanging. Broer Jordan zat voor het eerst sinds januari weer bij de kern van 23. Hij kwam niet van de bank. Napoli liet in eigen huis verrassend drie punten liggen tegen Cagliari (0-1). Het kanon van Dries Mertens (aan de aftrap) zweeg. Castagne speelde de hele match bij Atalanta: 0-2-winst in Roma. (KTH/FDZ)

