15 miljoen steun voor groene warmte 20 februari 2018

Tegen het midden van de eeuw moeten we met z'n allen stoppen met onze huizen te verwarmen met stookolie en aardgas. Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) probeert die omschakeling nu een extra duwtje in de rug te geven. Hij maakt 15 miljoen euro vrij rond 'groene warmte'. Daarvan zal ruim 7 miljoen geïnvesteerd worden in nieuwe warmtenetten, 6 miljoen in diepe geothermie en goed 1 miljoen in kleine biomassacentrales. Een warmtenet bestaat uit ondergrondse buizen die vooral 'warmteoverschotten' van verbrandingsovens en bedrijven naar andere locaties transporteren. Scholen, zwembaden of bedrijven kunnen zich aansluiten op dat net. Geothermie of aardwarmte is een andere technologie waarbij 'superzout' water van 120 graden naar boven gepompt wordt uit grondlagen die 1,5 à 3 kilometer diep liggen. Die warmte kan gebruikt worden om stroom op te wekken. (JVH)

HLN