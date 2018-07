15% meer zieken, 5% meer pech 16 juli 2018

00u00 0

Reisorganisatie VAB kreeg in de eerste helft van juli al 15% meer oproepen van Vlamingen die medische bijstand nodig hadden op reis dan in juli 2017. "We reizen avontuurlijker, waardoor bijvoorbeeld het aantal gevallen van diarree in exotische landen toeneemt." De pechverhelpingsdienst moest in de eerste helft van juli ook al 5% meer tussenkomen voor autopech op vakantie. "Door de loden zon op de motorkap kan de batterij sneller oververhitten." (KSN)