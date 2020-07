Exclusief voor abonnees 15% meer Belgen naar voedselbank 13 juli 2020

00u00 0

Bijna 200.000 mensen halen elke maand een voedselpakket op om te kunnen overleven, een stijging van 15% in vergelijking met vorig jaar. De coronacrisis duwt steeds meer mensen in armoede. "Vorig jaar haalden gemiddeld een kleine 170.000 mensen per maand een voedselpakket op. In juni steeg dat aantal tot nagenoeg 195.000", zegt Jef Mottar van de Belgische Federatie van Voedselbanken in 'De Zondag'. Onder die nieuwe cliënten zijn er heel wat tijdelijk werklozen. Mannen en vrouwen, jong en minder jong, die noodgedwongen thuis zitten door corona. De financiële middelen om de werkingskosten te dekken, komen voornamelijk van particuliere giften. Maar door de toenemende vraag is extra steun nodig. Mottar verwacht deze zomer nog te kunnen overbruggen dankzij de grote solidariteit die heerste tijdens de crisis, maar hij vreest voor daarna. "Als ons cliëntenaantal met 15% stijgt, zou ons budget evenredig moeten stijgen." (SRB)

