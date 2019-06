Exclusief voor abonnees 15 landen dienen klacht in tegen Google 27 juni 2019

00u00 0

De manier waarop Google advertenties verkoopt, schendt de privacy van burgers en overtreedt de Europese privacyregels (GDPR). Dat zeggen experts van de actiegroep Liberties, die nu ook een klacht indienden bij de privacywaakhond in 15 landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en België. In ons land gebeurde dat door Jef Ausloos, onderzoeker in IT-recht aan de KU Leuven, bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Die instantie bevestigt dat er een dossier werd geopend. De klachten gaan over 'real-time bidding', dat gepersonaliseerde advertenties koppelt aan websites. Google gebruikt daarvoor persoonlijke gegevens, zoekertjes of interesses. Wie bijvoorbeeld googelt op een automerk, krijgt plots reclame voor auto's te zien. Dat gebeurt zonder dat mensen ervan weten, zonder dat ze ermee kunnen instemmen of niet en zonder dat ze er iets aan kunnen doen, stellen de privacyexperts. Meer dan 8 miljoen websites maken intussen gebruik van dat systeem.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis