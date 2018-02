15 kinderen naar ziekenhuis na brand in crèche 10 februari 2018

In een kinderdagverblijf in het Vlaams-Brabantse Holsbeek is gistermiddag brand uitgebroken. Hoewel het vuur snel geblust was, werd het medisch interventieplan afgekondigd. De 15 kinderen en twee begeleiders kregen meteen zuurstof toegediend en werden met 17 ambulances uit voorzorg afgevoerd naar nabijgelegen ziekenhuizen. Daar ondergingen ze een bloedtest om te controleren of ze geen schadelijke stoffen hadden ingeademd. De brand brak uit in het plafond van één van de containers waar de crèche gevestigd is. Volgens burgemeester Hans Eyssen lag de oorzaak bij een technisch defect aan de elektrische installatie. Door de bluswerken, moet een gespecialiseerde reinigingsfirma worden ingeschakeld. De opvang zal daardoor een week gesloten blijven.(KAR)

