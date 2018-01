15 kilometer spookrijden op Brusselse ring loopt fataal af 00u00 0

Op de Brusselse buitenring is maandagnacht rond 1.30 uur een 63-jarige spookrijder om het leven gekomen bij een frontale botsing. De vrouw, die de Franse nationaliteit heeft maar in Waterloo woonde, was de snelweg tussen Nijvel en Woutersbrakel met haar Peugeot 207 in de verkeerde richting opgereden. Ter hoogte van Ruisbroek, na zo'n 15 kilometer te hebben spookgereden, kwam het tot een botsing. De bestuurder van die wagen, een 49-jarige man uit Henegouwen, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.